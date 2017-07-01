Травмированный Руденко по очкам проиграл бой "Русскому витязю" Поветкину

В Москве завершился титульный бой WBO International и WBA International, в котором украинец Андрей Руденко встречался с россиянином Александром Поветкиным и проиграл единогласным решением судей.

В самом начале боя украинец получил травму, защемив нерв в области шеи в первом раунде. Впрочем, после 5-минутной паузы, под нажимом секундантов, украинский боксер принял решение продолжить бой. Практически не поднимая головы он провел весь поединок, но, со временем, сумел приноровиться к манере ведения боя соперника и, в определенные моменты, даже имел небольшое преимущество.

Тем не менее, украинец испытывал постоянный дискомфорт и не смог навязать оппоненту свой бокс.

Единогласным решением судей победу одержал Поветкин - 120:109, 120:108, 120:108.