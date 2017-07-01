Голуб потерпел первое поражение в карьере спорным решением судей в пользу американца (видео)

Украинский полусредневес Иван Голуб потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив спорным единогласным решением судей американцу Джемонтею Кларку, сообщает СпортОнлайн.

Бой проходил в Толедо (Огайо, США) в ночь на субботу по киевскому времени.

Голуб был активнее, практически, на протяжении всего боя, работая первым номером. Кларк за счет преимущества в длине рук старался держать украинца на дистанции и контратаковать.

В четвертом раунде украинец сумел потрясти соперника. после чего тот вынужден был спасаться в клинче. Весь пятый раунд Кларк пробегал по рингу. Добиться досрочной победы украинцу не удалось, а в шестом и седьмом раундах предпочтительнее выглядел уже американец, но заключительный, восьмой, раунд остался за украинцем.

По итогам боя, по непонятным причинам, счет на картах судей оказался в пользу Кларка - 77:75, 77:75 и 79:73.

Ранее Голуб выиграл 13 боев на профи-ринге, 11 из которых завершил досрочно - нокаутом.