Определился оппонент Ломаченко в новом чемпионском поединке 5 августа

Стал известен следующий соперник чемпиона мира по боксу украинца Василия Ломаченко.

Промоутерская компания Top Rank назвала имя следующего оппонента Василия, которым стал 33-летний колумбиец Мигель Марриага. В его послужном списке 27 боев на профессиональной арене, в которых он допустил два поражения. Из 25-ти побед 21 одержана нокаутом.

Главным претендентом на роль соперника украинца считался Гильермо Ригондо, однако стороны так и не сумели договориться.

Напомним, до этого было известно, что следующий поединок Василий Ломаченко проведет 5 августа в Лос-Анджелесе, однако имя соперника он узнал только сейчас. Бой Ломаченко и Марриаги станет главным событием боксерского шоу, передает BoxingScene.

Колумбиец Марриага дважды становился претендентом на титул чемпиона мира в полулегком весе, однако уступил в поединках с Николасом Уолтерсом и Оскаром Вальдесом.

Конкурентный бой с Вальдесом стал последним на данный момент для Марриаги. Ломаченко в последний раз выходил на ринг в апреле, когда без проблем разобрался с Джейсоном Сосой.