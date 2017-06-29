Джошуа про бой-реванш: Я не буду ждать решения Кличко вечно

Терпение чемпиона мира по версиям IBF и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа заканчивается. Британец устал от отсутствия информации о своем следующем поединке, поэтому призвал украинца Владимира Кличко побыстрее определится с желанием проводить реванш или закончить карьеру, сообщает Isport.

"Я не буду ждать его вечно, Кличко должен определиться. Да, мы пока ждем Кличко, но у нас есть свои планы. Кличко знает, что приближается момент, когда он должен решить и сказать, хочет ли он еще один бой. Я готов выйти на ринг против него снова.

Однозначно, у меня будет бой в конце года. Моим соперником станет или Кличко, или Кубрат Пулев. На данный момент я жду новостей от своего промоутера и медленно приступаю к тренировкам. Я не хочу переусердствовать с тяжелыми тренировками, потому что в прошлом это случилось со мной, но и не хочу запускать свою форму", – заявил Джошуа.

Ранее сообщалось, что бой Кличко – Джошуа назван лучшим в текущем году.

Главным местом для проведения реванша называется Лас-Вегас.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли" Джошуа побил Кличко в ою за титулы чемпиона мира.