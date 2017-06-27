Ломаченко проведет следующий бой 5 августа в Лос-Анджелесе
Имя соперника украинского чемпиона пока остается неизвестным.
Чемпион мира по боксу во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко узнал дату своего следующего поединка.
На авторитетном сайте BoxRec появилась информация, что следующий бой украинца состоится 5 августа в Лос-Анджелесе. До этого менеджер Ломаченко Эгис Климас заявлял, что бой его боксера точно состоится в августе.
В подтверждение информации с BoxRec в своем Instagram Ломаченко выложил фотографию с пробежки с лаконичной подписью:
«5 августа».
При этом имя следующего соперника украинца остается неизвестным, сообщает Xsport. Если раньше приоритетным вариантом являлся единственный обидчик Ломаченко на профиринге Орландо Салидо, то в последнее время больше говорится о возможном поединке Ломаченко против Гильермо Ригондо.