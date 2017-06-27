Ломаченко проведет следующий бой 5 августа в Лос-Анджелесе

Чемпион мира по боксу во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко узнал дату своего следующего поединка.

На авторитетном сайте BoxRec появилась информация, что следующий бой украинца состоится 5 августа в Лос-Анджелесе. До этого менеджер Ломаченко Эгис Климас заявлял, что бой его боксера точно состоится в августе.

В подтверждение информации с BoxRec в своем Instagram Ломаченко выложил фотографию с пробежки с лаконичной подписью:

«5 августа».

При этом имя следующего соперника украинца остается неизвестным, сообщает Xsport. Если раньше приоритетным вариантом являлся единственный обидчик Ломаченко на профиринге Орландо Салидо, то в последнее время больше говорится о возможном поединке Ломаченко против Гильермо Ригондо.