Ломаченко проведет следующий бой 5 августа в Лос-Анджелесе

18:11, 27 июня 2017
Бокс
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Имя соперника украинского чемпиона пока остается неизвестным.

Василий Ломаченко / lomachenko.com

Чемпион мира по боксу во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко узнал дату своего следующего поединка.

На авторитетном сайте BoxRec появилась информация, что следующий бой украинца состоится 5 августа в Лос-Анджелесе. До этого менеджер Ломаченко Эгис Климас заявлял, что бой его боксера точно состоится в августе.

В подтверждение информации с BoxRec в своем Instagram Ломаченко выложил фотографию с пробежки с лаконичной подписью:

«5 августа».

Instagram

При этом имя следующего соперника украинца остается неизвестным, сообщает Xsport. Если раньше приоритетным вариантом являлся единственный обидчик Ломаченко на профиринге Орландо Салидо, то в последнее время больше говорится о возможном поединке Ломаченко против Гильермо Ригондо.

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Теги: #бокс#Лос-Анджелес#Ломаченко