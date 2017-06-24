Александр Хижняк выиграл второе золото для Украины на чемпионате Европы по боксу в Харькове

На чемпионате Европы по боксу, который сегодня завершается в Харькове, еще одно чемпионское звание в составе сборной Украины выиграл Александр Хижняк, выступающий в категории до 75 кг.

В финальном бою боксер из Полтавы победил соперника из Азербайджана Камрана Шахсуварлы.

С первых секунд украинец обрушил на азербайджанца каскад ударов. В первом же раунде рефери два раза фиксировал нокдаун у соперника нашего боксера.

В итоге победа единогласным решением судей (5:0) была присуждена Александру Хижняку.

Это вторая золотая медаль в копилке сборной Украины. Как сообщал УНИАН, первым чемпионом в составе нашей команды стал сегодня Юрий Шестак.

Кроме того, серебряным призером стал украинец Николай Буценко.

Сегодня выступит еще один представитель сборной Украины. В последнем бою Виктор Выхрист поборется за звание чемпиона в супертяжелой категории с британцем Фрэзером Кларком.

УНИАН ведет прямую онлайн видео-трансляцию финальных поединков.