Украинец Юрий Шестак стал чемпионом Европы по боксу, победив в финале россиянина

17:39, 24 июня 2017
Бокс
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Харьковчанин Юрий Шестак выиграл первое золото для сборной Украины на домашнем чемпионате Европы по боксу.

Юрий Шестак - чемпион Европы по боксу / boxnews.com.ua

На чемпионате Европы по боксу в Харькове сегодня проходят финальные бои.

В категории до 60 кг чемпионом континента стал украинец Юрий Шестак. В финальном бою раздельным решением судей (4:1) он победил Габила Мамедова из России. Поединок проходил на равных, во втором раунде рефери посчитал, что у украинца был нокдаун, однако Шестак выдержал натиск россиянина и благодаря большему количеству попаданий одержал победу.

В другом финальном поединке с участием украинского боксера - Николая Буценко - победа досталась англичанину Питеру Макгрейлу (категория до 56 кг).  

В ближайшее время за золото поборются украинцы Александр Хижняк и Виктор Выхрист. 

УНИАН ведет прямую онлайн видео-трансляцию финальных боев.

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Теги: #бокс#сборная Украины#чемпионат Европы