Бокс, чемпионат Европы, финалы: видео онлайн-трансляция
В Харькове проходят поединки за золотые награды европейского первенства по боксу.
Сегодня в Харькове проходят финальные поединки чемпионата Европы по боксу.
Напомним, вчера в полуфиналах принимали участие шесть украинских боксеров. Четверо из них смогли завоевать право побороться за золото. Это, в частности, Николай Буценко, Александр Хижняк, Юрий Шестак и Виктор Выхрист.
Полное расписание финальных боев:
Весовая категория до 49 кг
Василий Егоров (Россия) – Галал Яфай (Англия)
Весовая категория до 52 кг
Даниэль Асенов (Болгария) – Дин Фаррелл (Англия)
Весовая категория до 56 кг
Николай Буценко (УКРАИНА) – Питер Макгрейл (Англия)
Весовая категория до 60 кг
Юрий Шестак (УКРАИНА) – Габіл Мамедов (Россия)
Весовая категория до 64 кг
Люк Маккормек (Англия) – Ованнес Бачков (Армения)
Весовая категория до 69 кг
Пэт Маккормек (Англия) – Абасс Барау (Германия)
Весовая категория до 75 кг
Александр Хижняк (УКРАИНА) – Камран Шахсуварли (Азербайджан)
Весовая категория до 81 кг
Джозеф Уорд (Ирландия) – Муслим Гаджимагомедов (Россия)
Весовая категория до 91 кг
Евгений Тищенко (Россия) – Чивен Кларк (Англия)
Весовая категория свыше 91 кг
Виктор Выхрист (УКРАИНА) – Фрэзер Кларк (Англия)
Смотрите прямую видео-трансляцию финальных боев на УНИАН сегодня в 16:00.