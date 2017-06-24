Бокс, чемпионат Европы, финалы: видео онлайн-трансляция

Сегодня в Харькове проходят финальные поединки чемпионата Европы по боксу.

Напомним, вчера в полуфиналах принимали участие шесть украинских боксеров. Четверо из них смогли завоевать право побороться за золото. Это, в частности, Николай Буценко, Александр Хижняк, Юрий Шестак и Виктор Выхрист.

Полное расписание финальных боев:

Весовая категория до 49 кг

Василий Егоров (Россия) – Галал Яфай (Англия)

Весовая категория до 52 кг

Даниэль Асенов (Болгария) – Дин Фаррелл (Англия)

Весовая категория до 56 кг

Николай Буценко (УКРАИНА) – Питер Макгрейл (Англия)

Весовая категория до 60 кг

Юрий Шестак (УКРАИНА) – Габіл Мамедов (Россия)

Весовая категория до 64 кг

Люк Маккормек (Англия) – Ованнес Бачков (Армения)

Весовая категория до 69 кг

Пэт Маккормек (Англия) – Абасс Барау (Германия)

Весовая категория до 75 кг

Александр Хижняк (УКРАИНА) – Камран Шахсуварли (Азербайджан)

Весовая категория до 81 кг

Джозеф Уорд (Ирландия) – Муслим Гаджимагомедов (Россия)

Весовая категория до 91 кг

Евгений Тищенко (Россия) – Чивен Кларк (Англия)

Весовая категория свыше 91 кг

Виктор Выхрист (УКРАИНА) – Фрэзер Кларк (Англия)

Смотрите прямую видео-трансляцию финальных боев на УНИАН сегодня в 16:00.

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