Украинец Выхрист одолел россиянина Бабанина и вышел в финал ЧЕ по боксу вместе с еще тремя украинцами (видео)

Четыре украинских боксера вышли в финал чемпионата Европы по боксу, который проходит в Харькове.

Шестеро представителей Украины участвовали в полуфинальных боях, и только двое не прошли в финальную стадию.

Двое спортсменов сборной Украины выходили на ринг днем. Как ранее сообщал УНИАН, Николай Буценко в категории до 56 кг и Александр Хижняк в категории до 75 кг одолели соответственно Курта Уокера (Ирландия) и Сальваторе Кавальяро (Италия).

В вечерней сессии выступали четыре украинца. Юрий Шестак (до 60 кг) раздельным решением судей победил британца Каллума Френча.

Виктор Выхрист в супертяжелом весе (свыше 91 кг) оказался сильнее россиянина Максима Бабанина. Поединок украинца и россиянина оказался изюминкой вечера. Бой был непростым: Выхрист заработал рассечение брови, но довел поединок до победы, хоть она и была присуждена украинцу раздельным решением судей.

Украинцы Дмитрий Замотаев (до 52 кг) и Евгений Барабанов (до 69 кг) закончили свои выступления на чемпионате Европы с бронзовыми медалями – в полуфинале они уступили болгарину Даниэлю Асенову и британцу Пэту Маккормаку.

Таким образом, завтра Николай Буценко, Александр Хижняк, Юрий Шестак и Виктор Выхрист будут бороться за золотые медали чемипионата Европы.

Отметим, что бронзовую медаль для сборной Израиля в категории до 60 кг завоевал воспитанник херсонской школы бокса, чемпион Европы-2013 в составе сборной Украины Павел Ищенко. До 2015 года Ищенко выступал за украинскую сборную и был участником Олимпийских игр в Лондоне.

Завтра УНИАН проведет прямую онлайн видео-трансляцию решающей стадии турнира. Начало финалов - в 16:00.

Видео боя Виктор Выхрист (Украина) - Максим Бабанин (Россия):