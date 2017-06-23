В финал чемпионата Европы по боксу в Харькове пробился еще один украинец (видео)
17:28, 23 июня 2017Бокс
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Александр Хижняк в категории до 75 кг обеспечил себе как минимум серебро.
Александр Хижняк / xsport.ua
На чемпионате Европы по боксу, который проходит в Харькове, определился еще один участник финальных боев.
Полтавчанин Александр Хижняк в весовой категории до 75 кг, успешно преодолел полуфинальный раунд, одолев соперника из Италии - Сальваторе Кавальяро.
Напомним, что чуть ранее также удачно выступил в полуфинале другой украинец - одессит Николай Буценко.
Еще четверо украинских боксеров выступят сегодня в вечерней сессии, которая начнется в 18.00.
Сайт УНИАН ведет прямую онлайн видео-транляцию решающих встреч.
Видео боя Александр Хижняк - Сальваторе Кавальяро:
Полуфинал ЧЕ по боксу. Александр Хижняк - Сальваторе Каваларо. Видео боя
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