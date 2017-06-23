В финал чемпионата Европы по боксу в Харькове пробился еще один украинец (видео)

На чемпионате Европы по боксу, который проходит в Харькове, определился еще один участник финальных боев.

Полтавчанин Александр Хижняк в весовой категории до 75 кг, успешно преодолел полуфинальный раунд, одолев соперника из Италии - Сальваторе Кавальяро.

Напомним, что чуть ранее также удачно выступил в полуфинале другой украинец - одессит Николай Буценко.

Еще четверо украинских боксеров выступят сегодня в вечерней сессии, которая начнется в 18.00.

Сайт УНИАН ведет прямую онлайн видео-транляцию решающих встреч.

Видео боя Александр Хижняк - Сальваторе Кавальяро: