Бокс, чемпионат Европы, 1/2 финала: видео онлайн-трансляция

Сегодня в Харькове проходят поединки 1/2 финала чемпионата Европы по боксу.

Как ранее сообщал УНИАН, в полуфинальную стадию соревнований пробились шестеро украинских боксеров - Дмитрий Замотаев (категория до 52 кг), Николай Буценко (до 56 кг), Юрий Шестак (до 60 кг), Евгений Барабанов (до 69 кг), Александр Хижняк (до 75 кг) и Виктор Выхрист (свыше 91 кг).

Смотрите прямую видео-трансляцию боев 1/2 финала ЧЕ на УНИАН в пятницу, 23 июня, в 14.30 и 18.00.

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