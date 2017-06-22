Ломаченко, вероятнее всего, возьмет реванш у своего обидчика Салидо 5 августа

11:04, 22 июня 2017
Бокс
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Промоутер украинского боксера Василия Ломаченко Боб Арум сообщил дату и место проведения следующего боя своего подопечного.

Василий Ломаченко проведет следующий бой 5 августа в Лос-Анджелесе / К2

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко вернется на ринг в начале августа. Украинский боксер проведет очередную защиту титула в США.

Промоутер Ломаченко Боб Арум забронировал для Василия на 5 августа арену Staples Center в Лос-Анджелесе, информирует BoxingNews со ссылкой на Los Angeles Times.

Наиболее вероятным соперником украинца станет бывший чемпион мира по версии WBA Орландо Салидо. Именно мексиканец нанес единственное поражение Ломаченко в его профессиональной карьере. Таким образом у Василия будет прекрасная возможность взять реванш у своего обидчика.

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Теги: #бокс#Ломаченко#Ломаченко - Салидо