Шесть украинских боксеров вышли в полуфинал чемпионата Европы по боксу в Харькове

Шестеро украинских боксеров вышли в полуфиналы чемпионата Европы по боксу, который в эти дни проходит в Харькове.

Свои четвертьфинальные бои сегодня выиграли Дмитрий Замотаев (категория до 52 кг), Николай Буценко (до 56 кг), Юрий Шестак (до 60 кг), Евгений Барабанов (до 69 кг), Александр Хижняк (до 75 кг) и Виктор Выхрист (свыше 91 кг), сообщает Isport.

В четверг эти шестеро украинских боксеров проведут полуфинальные встречи.

Еще два украинца - Назар Куротчин (до 49 кг) и Рамазан Муслимов (до 91 кг) - проиграли свои бои в четвертьфинале.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по боксу проходит в Харькове с 16-го по 24 июня. Он также является отборочным на чемпионат мира. Путевки на мировое первенство завоевали все четвертьфиналисты континентального турнира.