Украинец Усик выступит на турнире, который называют боксерской Лигой чемпионов

Промоутер украинского боксера Александра Усика Том Леффлер заявил, что украинец намерен выступить во Всемирной боксерской суперсерии - WBSS.

Об этом в Twitter сообщил обозреватель USA Today Марк Коппинджер.

"Том Леффлер сказал, что, скорее всего, Усик выступит на турнире WBSS. Отличные новости", - написал Коппинджер.

В турнире, который еще называют боксерской Лигой чемпионов, выступят другие известные боксеры первого тяжелого веса (до 91 кг), в котором Усик владеет титулом чемпиона мира по версии WBO (Всемирной боксерской организации).

Читайте такжеУсик: Следующий бой проведу 26 августаВ частности о своем участии в WBSS ранее сообщили чемпион мира IBF (Международной боксерской федерации) россиянин Мурат Гассиев и обладатель титула WBC (Всемирного боксерского совета) латвиец Майрис Бриедис.

Идея основателей WBSS заключается в том, чтобы в рамках одного турнира встретились лучшие боксеры каждой из категорий.

Напомним, что в своем предыдущем поединке Александр Усик победил американца Майкла Хантера и защитил титул чемпиона WBO.

Следующий бой Усик проведет 26 августа в Одессе на стадионе "Черноморец", соперник пока не известен.