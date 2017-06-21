Бокс, чемпионат Европы, 1/4 финала: видео онлайн-трансляция
17:59, 21 июня 2017Бокс
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В Харькове наступает пора решающих поединков турнира.
fbu.net.ua
Сегодня в Харькове проходят поединки 1/4 финала чемпионата Европы по боксу.
Накануне, в 1/8 финала разыгрывались путевки на предстоящий чемпионат мира в Гамбурге (Германия), где 8 украинских боксеров выиграли свои бои. Они не только получили путевки на мировое первенство, но и продолжают борьбу на чемпионате Европы.
Смотрите прямую видео-трансляцию боев 1/8 финала ЧЕ на УНИАН в среду, 21 июня, в 14.30 и 18.00.
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