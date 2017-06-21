Бокс, чемпионат Европы, 1/4 финала: видео онлайн-трансляция

Сегодня в Харькове проходят поединки 1/4 финала чемпионата Европы по боксу.

Накануне, в 1/8 финала разыгрывались путевки на предстоящий чемпионат мира в Гамбурге (Германия), где 8 украинских боксеров выиграли свои бои. Они не только получили путевки на мировое первенство, но и продолжают борьбу на чемпионате Европы.

Смотрите прямую видео-трансляцию боев 1/8 финала ЧЕ на УНИАН в среду, 21 июня, в 14.30 и 18.00.