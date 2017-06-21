Еще четыре украинских боксера завоевали путевку на ЧМ на европейском первенстве в Харькове

В Харькове состоялись поединки 1/8 финала чемионата Европы по боксу, где из пяти украинских боксеров четверо успешно прошли в четвертьфинал и стали обладателями лицензий на чемпионат мира-2017, сообщает СпортОнлайн.

Николай Буценко (до 56 кг) победил единогласным решением судей Вячеслава Гожана из Молдовы (5:0). За выход в полуфинал турнира украинец сразится с шотландцем Ли Макгрегором.

Александр Хижняк (до 75 кг) уверенно победил англичанина Бенджамина Уиттакера (5:0). Следующим соперником Хижняка станет россиянин Пётр Хамуков.

Рамазан Муслимов (до 91 кг) одолел раздельным решением судей ирландца Даррена О’Нейла (4:1). Следующим соперником украинца станет француз Поль Омба Бионголо.

Юрий Шестак (до 60 кг) в непростом поединке победил неудобного хорвата Стиана Пртенжака (5:0). В четвертьфинале Шестак выйдет в ринг против француза Софиана Омиха.

Читайте такжеНациональная сборная по боксу завоевала первые четыре лицензии на Чемпионат мираВладимир Скрипка (до 81 кг) не смог пробиться в четвертьфинал проиграв грузину Лаго Кизирия нокаутом во втором раунде. Для сборной Украины это вторая потеря на нынешнем чемпионате Европы. Ранее из борьбы выбыл в 1/16 финала Мгер Оганисян (до 64 кг).

Читайте такжеУНИАН будет транслировать чемпионат Европы по боксу (расписание боев)Напомним, днем ранее четвертьфиналистами стали украинцы Назар Куротчин (до 49 кг), Дмитрий Замотаев (до 52 кг), Евгений Барабанов (до 69 кг) и Виктор Выхрист (свыше 91 кг). Таким образом, восемь украинских боксеро уже получили путевки на Чемпионат мира и продолжают бороться за награды европейского первенства.

Как сообщал УНИАН, ЧЕ по боксу в Харькове является квалификационным к чемпионату мира, который состоится в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября