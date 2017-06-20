Национальная сборная по боксу завоевала первые четыре лицензии на Чемпионат мира

Четвёртый день Чемпионата Европы по боксу ознаменовался сразу четырьмя путёвками на предстоящий чемпионат мира в Гамбурге 2017 года для украинской команды, сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации бокса Украины.

Пропуск на мировое первенство получили:

49 кг - Назар Куротчин

52 кг – Дмитрий Замотаев

69 кг – Евгений Барабанов

+91 кг - Виктор Выхрист

«Поздравляю спортсменов с первыми победами на Чемпионате Европы. Но еще более теплые поздравления тренерскому составу, который смог воспитать достойную команду. Я с нетерпением жду полуфинальных и финальных поединков и уверен, что сильные боксёрские традиции, а также те неимоверные усилия, которые вложены в команду приведут нас к медалям», отметил президент федерации бокса Украины (ФБУ) Владимир Продивус.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по боксу проходит в Харькове и является отборочным на Чемпионат мира. Всего 80 боксёров, по 8 из каждой весовой категории получат пропуск на мировое первенство.