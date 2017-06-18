Американец Уорд потряс россиянина Ковалева "ударами ниже пояса"

В Лас-Вегасе (США) прошел бой между чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF американцем Андре Уордом и экс-чемпионом россиянином Сергеем Ковалевым.

Первые раунды прошли под доминированием россиянина, который уверенно выиграл вторую и третью трехминутки, но дальше американец стал действовать активнее и завладел инициативой. Ближе к середине боя Уорд стал серьезно пробивать защиту Сергея.

В восьмом раунде Уорд выдал серию ударов, после которой потряс Ковалева. В итоге американец победил техническим нокаутом в восьмом раунде.

На момент остановки боя Уорд побеждал на карточках двух судей. После боя Ковалев пожаловался, что Уорд победил только благодаря ударам ниже пояса.

Отметим, что боксеры проводили матч-реванш. В прошлом году Уорд по итогам 12 раундов победил Ковалева единогласным решением судей.

Таким образом, Андре Уорд защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и WBO.