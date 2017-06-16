УНИАН будет транслировать чемпионат Европы по боксу (расписание боев)

В этом году Украина стала местом проведения Чемпионата Европы по боксу среди мужчин. Это событие станет новой важной страницей в истории украинского спорта.

Главный континентальный боксерский форум пройдет в Харькове, на арене Дворца спорта «Локомотив». В нем примет участие около 300 спортсменов.

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От украинской сборной на ринг выйдут:

Николай Буценко, в весовой категории 56 кг. Серебряный призер чемпионата Европы (2013), бронзовый призер чемпионата мира (2013), чемпион Украины. Принимал участие во Всемирной серии бокса в течение трех сезонов до 2016 года, в составе команды Украинские атаманы.

Юрий Шестак, в категории 60 кг. Двукратный Чемпиона Украины, финалист ЧЕ по боксу среди молодежи.

Александр Хижняк, в категории 75 кг. Чемпион мира 2012 и призер ЧЕ среди молодежи, Чемпион Европы 2017 в категории до 22 лет, неоднократный Чемпион Украины, член клуба «Украинские атаманы».

Отметин, Чемпионат Европы по боксу в Харькове пройдет в качестве официальной квалификации к грядущему Чемпионату мира, который должен пройти в Гамбурге.

Расписание соревнований:

21.06.17. Четвертьфиналы:

Дневной эфир: 14.30-17.00

Вечерний 18.00-20.30

23.06.17 Полуфиналы:

Дневной эфир: 14.30-17.00

Вечерний 18.00-20.30

24.06.17 Финалы и церемонии награждения:

16.00-20.10

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