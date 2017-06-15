1 июля в Москве украинец Руденко и россиянин Поветкин разыграют пояс WBO International

Представители боксерской организации WBO официально подтвердили, что на кону в назначенном на 1 июля в Москве поединке между украинцем Андреем Руденко и экс-чемпионом мира россиянином Александром Поветкиным будет стоять вакантный титул интернационального чемпиона WBO. Об этом сообщает "Проспорт ТСН".

Читайте такжеКоманда украинца Руденко не боится за свою репутацию после боя со скандальным россиянином ПоветкинымТитул будет разыгрываться с условием, что оба участника подвергнутся проверке на допинг, и в случае положительной пробы пояс будет отозван. Также WBO требует, чтобы боксер, завоевавший вакантный титул, провел его защиту в течение 120 дней после завоевания.

При этом Поветкин продолжает отбывать дисквалификацию руководством WBC за положительный допинг-тест в декабре прошлого года перед поединком против Бермейна Стиверна.

Напомним, что у Поветкина срывались два последних боя – с Деонтеем Уайлдером и Бермейном Стиверном – из-за допинга. После этого "Русский Витязь" был исключен из рейтингов ведущих боксерских организаций.

В России уверены, что если Поветкин выиграет бой с украинцем Руденко, то вернется в рейтинги и сможет в будущем бороться за чемпионские пояса.

У Андрея Руденко на профессиональном ринге 33 боя – 31 победа (19 нокаутом) и два поражения.

Александр Поветкин в своей карьере провел 32 боя – 31 победа (23 нокаутом) и одно поражение.