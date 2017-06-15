Бой Флойд Мэйвезер - Конор МакГрегор принесет организаторам почти полмиллиарда долларов

Американский боксер Флойд Мэйвезер-младший и боец UFC Конор МакГрегор подтвердили, что 26 августа проведут бой.

Бой должен пройти по правилам бокса.

Мэйвезер завершил карьеру в 2015 году и возобновит ее именно ради боя с МакГрегором. До этого он провел 49 боев и все выиграл.

МакГрегор еще ни разу не проводил бои по правилам бокса. За всю карьеру в смешанных единоборствах у него 21 победа при 3 поражениях.

При этом МакГрегор – первый боец в истории UFC, который стал чемпионом в двух весовых категориях – полулегком и легком весах.

Бой Мейвезер-МакГрегор состоится 26 августа на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе. Именно здесь Мэйвезер проводил свои самые кассовые поединки – против Оскара де ла Хойи и Мэнни Паккьяо. Весовая категория — до 70 кг (первый средний вес).

Ожидается, что бой Мэйвезер - МакГрегор станет самым ожидаемым поединком в истории единоборств. Организаторы рассчитывают продать 5 миллионов платных трансляций и заработать на этом 475 миллионов долларов. Только в одной Неваде на этот бой поставят около 30 миллионов долларов.

Президент UFC Дана Уайт считает, что чистая прибыль Мэйвезера за бой с МакГрегором составит 100 миллионов долларов, а его оппонент получит на 25% меньше, поскольку связан контрактными обязательствами с UFC.