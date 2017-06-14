Российского боксера не пустили на чемпионат Европы в Украину

Российскому боксеру Георгию Кушиташвили, двум журналистам пропагандистского канала Лайф Ньюс и нескольким российским болельщикам в составе делегации было отказано во въезде на территорию Украины. Все они направлялись в Харьков на чемпионат Европы по боксу, сообщает Isport.

"На пограничном пункте при въезде в Украину не пустили представителей России - боксера Георгия Кушиташвили (весовая категория до 81 кг), пресс-атташе федерации Владу Романову, несколько болельщиков, которые ехали в составе делегации, и двух журналистов "Лайф Ньюс"... У пресс-атташе спросили, на каком основании она несколько лет назад была в Крыму. Все остальные спортсмены и тренеры пропущены на территорию Украины", - заявила в интервью "Р-Спорт" руководитель департамента по работе со СМИ и связям с общественностью Федерации бокса России Наталия Токмогашева.

Читайте такжеРоссийских боксеров пустят на чемпионат Европы, который состоится в Украине в июне В свою очередь, представители Федерации бокса Украины пообещали в ближайшее время прокомментировать инцидент, при этом уточнив, что вопросом въезда иностранных команд и пропуска их на территорию Украины занимаются службы безопасности.

Со своей стороны ФБУ предоставила все необходимые документы, включая данные по российской делегации в органы контроля. При общении с пресс-службой ФБР их предупредили, что проблемы могут возникнуть у граждан РФ, которые пребывали в Крыму. Также в ФБУ просили российских коллег проконтролировать этот момент со своей стороны.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по боксу в Харькове стартует 16 июня. Он является отборочным к чемпионату мира-2017, который пройдет в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.