Кличко еще пока не принял решение о реванше с Джошуа

Экс-чемпион мира по боксу украинец Владимиром Кличко не торопится с принятием решения о бое-реванше с британцем Энтони Джошуа и утверждает, что ещё не знает, хочет ли ещё раз драться с чемпионом, сообщает vringe.com.

Читайте такжеIBF: Бой Кличко - Джошуа должен состояться не позднее 2 декабряНесмотря на то, что Международная федерация бокса согласилась предоставить чемпиону мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) отсрочку обязательной защиты против Кубрата Пулева ради матча-реванша с Кличко, украинец еще не принял решения по поводу боя.

«Вскоре мне предстоит принять решение: выйти на ответный бой против Джошуа или нет. Народ гадает, но я пока ничего не решил», — цитирует Fightnews.com украинца.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля Джошуа отправил Кличко в нокдаун в 5-м раунде, сам побывал на грани досрочного поражения в 6-м, а затем забил Владимира в 11-м, одержав победу техническим нокаутом.