Обнародован состав сборной Украины на домашний чемпионат Европы по боксу в Харькове

Главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский обнародовал состав национальной команды на чемпионат Европы в ходе открытой тренировки, сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации бокса Украины.

В составе команды 10 боксеров - по одному в каждой весовой категории.

Состав команды:

49 кг – Назар Куротчин

52 кг – Дмитрий Замотаев

56 кг – Николай Буценко

60 кг – Юрий Шестак

64 кг – Мгер Оганисян

69 кг – Евгений Барабанов

75 кг – Александр Хижняк

81 кг – Владимир Скрипка

91 кг – Рамазан Муслимов

91 + кг – Виктор Выхрист

Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 16 по 24 июня.

Чемпионат Европы – один из главных квалификационных турниров, на котором будут разыграны лицензии на Чемпионат мира по боксу в Гамбурге (Германия) нынешней осенью. Участие в чемпионате примут более 250 самых сильных боксеров континента из 40 европейских стран, 80 из которых получат право бороться за звание чемпиона мира-2017.