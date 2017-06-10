Обнародован состав сборной Украины на домашний чемпионат Европы по боксу в Харькове
В составе команды 10 человек - по одному в каждой весовой категории.
Главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский обнародовал состав национальной команды на чемпионат Европы в ходе открытой тренировки, сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации бокса Украины.
В составе команды 10 боксеров - по одному в каждой весовой категории.
Состав команды:
49 кг – Назар Куротчин
52 кг – Дмитрий Замотаев
56 кг – Николай Буценко
60 кг – Юрий Шестак
64 кг – Мгер Оганисян
69 кг – Евгений Барабанов
75 кг – Александр Хижняк
81 кг – Владимир Скрипка
91 кг – Рамазан Муслимов
91 + кг – Виктор Выхрист
Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 16 по 24 июня.
Чемпионат Европы – один из главных квалификационных турниров, на котором будут разыграны лицензии на Чемпионат мира по боксу в Гамбурге (Германия) нынешней осенью. Участие в чемпионате примут более 250 самых сильных боксеров континента из 40 европейских стран, 80 из которых получат право бороться за звание чемпиона мира-2017.