Боксерская федерация IBF: реванш Кличко - Джошуа должен пройти до декабря, победитель встретится с Пулевым

Международная боксерская федерация (IBF) освободила чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа от обязательной защиты титула в следующем бою.

Британский боксер, который должен был защищать свой пояс в поединке против обязательного претендента по линии организации Кубрата Пулева, получил от IBF специальное исключение на проведение еще одной свободной защиты, сообщает Sky Sports.

Таким образом Джошуа и его команде удалось найти возможность сохранить титул и провести матч-реванш с украинцем Владимиром Кличко. Согласно условиям IBF, реванш стороны обязаны организовать до 2 декабря этого года, а его победитель должен будет в обязательном порядке выйти в ринг против Кубрата Пулева.