Боксерская федерация IBF: реванш Кличко - Джошуа должен пройти до декабря, победитель встретится с Пулевым
11:04, 07 июня 2017Бокс
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Международная боксерская федерация освободила Джошуа от обязательной защиты титула ради реванша с Кличко.
Джошуа ждет новой встречи с Кличко / klitschko-brothers.com
Международная боксерская федерация (IBF) освободила чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа от обязательной защиты титула в следующем бою.
Британский боксер, который должен был защищать свой пояс в поединке против обязательного претендента по линии организации Кубрата Пулева, получил от IBF специальное исключение на проведение еще одной свободной защиты, сообщает Sky Sports.
Таким образом Джошуа и его команде удалось найти возможность сохранить титул и провести матч-реванш с украинцем Владимиром Кличко. Согласно условиям IBF, реванш стороны обязаны организовать до 2 декабря этого года, а его победитель должен будет в обязательном порядке выйти в ринг против Кубрата Пулева.
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