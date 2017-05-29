Британец Джошуа вернулся к тренировкам, рассчитывая на второй бой с Кличко

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO и WBA Энтони Джошуа вернулся к активным тренировкам после первого боя с украинским боксером Владимиром Кличко, сообщает Sport Arena.

Национальным героем в Великобритании Джошуа стал 29 апреля, когда в Лондоне на "Уэмбли" в присутствии 90 тысяч болельщиков пережил нокдаун, а затем атакой в 11-м раунде остановил Владимира Кличко. Эта победа принесла Джошуа три чемпионских пояса, крупнейший гонорар в карьере и огромные перспективы.

Все идет к тому, что следующим соперником Джошуа вновь станет Владимир Кличко, у которого есть право на незамедлительный реванш. Энтони не ждет, пока второй бой будет официально подтвержден, а упорно работает в тренажерном зале, не забывая делиться фрагментами своей подготовки с фанатами в социальных сетях.

Let's Go #StayHungry Допис, поширений Anthony Joshua (@anthony_joshua) Тра 29, 2017 о 3:29 PDT

Ранее промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн подтвердил, что в команде Владимира Кличко подают сигналы о проведении боя-реванша. Официальное подтверждение второго боя между двумя олимпийскими чемпионами должно последовать в течение ближайших недель.