Британец Джошуа вернулся к тренировкам, рассчитывая на второй бой с Кличко

17:00, 29 мая 2017
Бокс
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В штабе британца подтверждают, что в команде Владимира Кличко подают сигналы о проведении боя-реванша.

Энтони Джошуа / ukrday.net

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO и WBA Энтони Джошуа вернулся к активным тренировкам после первого боя с украинским боксером Владимиром Кличко, сообщает Sport Arena.

Национальным героем в Великобритании Джошуа стал 29 апреля, когда в Лондоне на "Уэмбли" в присутствии 90 тысяч болельщиков пережил нокдаун, а затем атакой в 11-м раунде остановил Владимира Кличко. Эта победа принесла Джошуа три чемпионских пояса, крупнейший гонорар в карьере и огромные перспективы.

Все идет к тому, что следующим соперником Джошуа вновь станет Владимир Кличко, у которого есть право на незамедлительный реванш. Энтони не ждет, пока второй бой будет официально подтвержден, а упорно работает в тренажерном зале, не забывая делиться фрагментами своей подготовки с фанатами в социальных сетях.

Let's Go #StayHungry

Допис, поширений Anthony Joshua (@anthony_joshua)

Ранее промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн подтвердил, что в команде Владимира Кличко подают сигналы о проведении боя-реванша. Официальное подтверждение второго боя между двумя олимпийскими чемпионами должно последовать в течение ближайших недель.

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Теги: #бокс#реванш Кличко-Джошуа