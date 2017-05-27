Владимир Кличко пока не ответил на вопрос о возможном продолжении своей карьеры

Бывший чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко не ответил на вопрос о том, будет ли он продолжать боксерскую карьеру и проводить бой-реванш с британцем Энтони Джошуа в эфире телеканала Интер.

Кличко-младший лишь рассказал о своих впечатлениях про бой с Джошуа в Лондоне: "Мы знаем, что произошло. Был прекрасный вечер бокса, я получил большое удовольствие сразиться с таким соперником. У меня было одно желание - выиграть".

Читайте такжеВладимир Кличко объявит о своем будущем не позднее начала июняТакже украинец добавил: "После боя я сказал, что от этого поединка выиграли практически все. И даже я, учитывая то уважение и приветствие от публики, которое я получил после поединка. Согласен ли я, что это был лучший бой в своей карьере? Если эксперты так говорят, то, наверное, оно так и есть".

"Конец поединка меня разочаровал. Но, после интервью в ринге я слышал приветствие от людей, которые освистывали. Я не ожидал этого. Это было приятно", - отметил Кличко.

В свою очередь, Виталий Кличко, выступая в этой же программе, отметил: "Меня многие спрашивают, будет ли Владимир продолжать карьеру. "Я не говорил с Владимиром на эту тему ни разу. Я приму любое его решение. Я горжусь своим братом. Доказывать что-то кому-то уже нет смысла - Владимир все уже давно доказал . Если он скажет, что хочет еще раз выйти в ринг против Джошуа - я его поддержу".

Как сообщал УНИАН, 29 апреля Владимир Кличко проиграл в бою за титул чемпиона мира британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.

Предполагалось, что Кличко-младший объявит о том, будет ли он продолжать карьеру, сегодня вечером.