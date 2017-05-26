Команда украинца Руденко не боится за свою репутацию после боя со скандальным россиянином Поветкиным

Команда Андрея Руденко не переживает за свою репутацию в связи с проведением боя против россиянина Александра Поветкина и считает этот поединок возможностью попасть в элиту супертяжелого веса, заявил агентству "Р-Спорт" представитель украинского боксера Владислав Елисеев.

Поветкин проведет бой с Руденко 1 июля в Москве.

"Возможность провести бой с Поветкиным появилась где-то месяц назад, потом велись переговоры. Нам этот бой очень интересен, потому что Поветкин – сильный соперник, и это шанс ворваться в элиту супертяжелого веса. Мы не обращаем внимания на последние события вокруг Поветкина, к этому бою Александр должен быть абсолютно чист. И мы не боимся того, что бой с Александром как-то может сказаться на нашей репутации", - сказал Елисеев.

Читайте такжеСкандально известный российский боксер Поветкин встретится с украинцем Руденко"Если посмотреть на Дюопа, который провел бой при такой ситуации, то он не ушел из рейтингов WBC. Так что мы не переживаем за свой пояс WBC International и за позиции в рейтингах. Андрей уже был в плотной готовности, когда мы начали переговоры, сейчас приступает к спаррингам. Я думаю, что на бой выйдем в наилучшей форме. Уверен, что у нас хорошие шансы на успех", - добавил представитель украинца.

Руденко выступает на профессиональном ринге с 2006 года, за это время украинец провел 33 боя, в 31 одержал победу (19 нокаутом) и в двух потерпел поражение по очкам.

WBC в марте сообщил, что Поветкин отстраняется организацией на неопределенный срок из-за длпинг-скандала, а Международная боксерская федерация (IBF) заявила, что не будет включать Поветкина в свой рейтинг в течение года. После вердикта WBC глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что боксер будет проводить бои по другим версиям