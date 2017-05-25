Украинский боксер сразится за чемпионский пояс WBA International в Риме

13 июля в Риме пройдет вечер бокса, где главным событием станет поединок за чемпионский пояс WBA International во втором среднем весе между украинцем Виктором Поляковым и итальянцем Джованни Де Каролисом.

«Прежде всего, я хочу сказать, что я чувствую себя будто на Луне, потому что я собираюсь сражаться перед своими болельщиками, - говорит Де Каролис. - Я хочу завоевать пояс. Это будет не просто. Я изучал видео боев Полякова, он очень жесткий боксер. Но я буду готов к нему», сообщает итальянская Corriere dello Sport.

35-летний Виктор Поляков из Ивано-Франковска выступал на Олимпийских играх 2004 года. Затем перешел в профессионалы. С 2006-го по 2012 год провел 11 поединков и все выиграл. Потом пропал из поля зрения на пять лет. В феврале 2017-го вернулся в профи и уже в этом году провел три поединка – поражение, победа, ничья.