WBA разрешит Джошуа пропустить обязательную защиту титула, бой-реванш с Кличко все более вероятен

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа получил «зеленый свет» от Всемирной боксерской ассоциации на перенос обязательной защиты титула организации, сообщает Братство Кличко.

Об этом заявил промоутер боксера Эдди Хирн, комментируя возможный матч-реванш своего подопечного с Владимиром Кличко. «На следующей неделе мы получим решение IBF по нашему запросу о переносе защиты с Пулевым, ради боя с Кличко, — заявил Хирн в интервью iFL TV. - С WBA ситуация немного понятнее: нам будет разрешено перенести обязательную защиту».

Читайте такжеЭнтони Джошуа советует Владимиру Кличко уйти на мажорной нотеПо словам Хирна, матч-реванш с Кличко – наиболее вероятное развитие событий. Однако, если этот поединок не состоится, Джошуа проведет бой с обязательным претендентом по линии IBF Кубратом Пулевым.

«Кале Зауэрланд, представляющий интересы Пулева, хочет, чтобы Кубрат встретился с Джошуа. Он не хочет потерять это бой, а наименьшее, чего он хочет – провести поединок с Такамом за вакантный титул, но абсолютно не денежный. Тем более, когда у него есть «морковь» в виде боя с Джошуа. Калле и Пулев возражали против нашего запроса о переносе, посмотрим, как дальше будут развиваться события. Но повторюсь: мы не может избежать поединка с Пулевым. Он состоится. Или сейчас, или через бой. Я хочу, чтобы Джошуа был абсолютным чемпионом, а это значит выиграл все пояса. Но, как я всегда говорил, я не допущу, чтобы пояса или политика мешали продвижению Энтони. Поэтому, надеемся, что мы сможем решать задачи в значительных боях», - отметил Хирн.

Как сообщал УНИАН, Владимиир Кличко должен объявить решение о своем профессиональном будущем 27 мая. Либо спортсмен объявит о завершении карьеры боксера, либо - о матче-реванше против Джошуа, пункт о котором прописан в контракте на апрельский бой.

29 апреля в Лондоне, на стадионе "Уэмбли", Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде.