Национальная команда Украины по боксу завершила сбор перед домашним чемпионатом Европы

Участники национальной сборной Украины завершили сбор в г. Скадовск (Херсонская область), где они провели 21 день ежедневных тренировок под руководством главного тренера Дмитрия Сосновского и других тренеров сборной, накануне чемпионата Европы в Харькове, сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

Читайте такжеРоссийских боксеров пустят на чемпионат Европы, который состоится в Украине в июне «Мы выполнили план тренировок и, подводя итоги сбора, хочу сказать, что результатами доволен. Херсонская федерация и Федерация бокса Украины создали нам все условия, чтобы команда была обеспечена всем необходимым для тренировочного процесса. В свою очередь, ребята отлично отработали, каждый день выкладываясь на полную на трехкратных тренировках. Поверьте, - это очень большой объем нагрузок. Ну и море за окном, отличная погода тоже создали нам настроение накануне соревнований», - прокомментировал Дмитрий Сосновский.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы-2017 (EUBC European boxing championships) пройдет в Харькове с 16 по 25 июня.

Чемпионат Европы является одним из квалификационных турниров накануне чемпионата мира, который состоится осенью 2017 в немецком Гамбурге. Заявку на участие в Чемпионате Европы подали 40 европейских стран.