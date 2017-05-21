Американец Кроуфорд защитил титулы чемпиона WBC и WBO в первом полусреднем весе (видео)

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд уверенно защитил свои титулы в бою с представителем Доминиканской Республики Феликсом Диасом, сообщает BoxingNews.

Американский боксер победил техническим нокаутом в десятом раунде, после отказа секундантов Диаса от продолжения боя.