Американец Кроуфорд защитил титулы чемпиона WBC и WBO в первом полусреднем весе (видео)
11:52, 21 мая 2017Бокс
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Бой против доминиканца Диаса закончился техническим нокаутом в 10-м раунде.
Кроуфорд отстоял титулы чемпиона мира / Bad Left Hook
Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд уверенно защитил свои титулы в бою с представителем Доминиканской Республики Феликсом Диасом, сообщает BoxingNews.
Американский боксер победил техническим нокаутом в десятом раунде, после отказа секундантов Диаса от продолжения боя.
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