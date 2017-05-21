Американец Кроуфорд защитил титулы чемпиона WBC и WBO в первом полусреднем весе (видео)

11:52, 21 мая 2017
Бокс
413

Бой против доминиканца Диаса закончился техническим нокаутом в 10-м раунде.

Кроуфорд отстоял титулы чемпиона мира / Bad Left Hook

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд уверенно защитил свои титулы в бою с представителем Доминиканской Республики Феликсом Диасом, сообщает BoxingNews.

Американский боксер победил техническим нокаутом в десятом раунде, после отказа секундантов Диаса от продолжения боя. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #бокс#США#Доминиканская Республика