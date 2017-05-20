Энтони Джошуа советует Владимиру Кличко уйти на мажорной ноте

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO и WBA Энтони Джошуа советует Владимиру Кличко не продолжать карьеру после недавнего тяжелого поражения.

Первый бой между двумя олимпийскими чемпионами состоялся 29 апреля. В Лондоне на стадионе "Уэмбли" в присутствии 90 тысяч зрителей Джошуа разобрался с Кличко-младшим в 11-м раунде, хотя до этого сам побывал в нокдауне и имел все шансы проиграть.

Украинский боксер имеет право на незамедлительный реванш – в следующую субботу, 27 мая, Владимир Кличко официально объявит, будет ли он проводить второй бой с Джошуа или все-таки завершил карьеру.

Читайте такжеКоманда Джошуа просит IBF перенести обязательную защиту пояса против Пулева ради нового боя с Кличко«Если бы я был на месте Кличко, думаю, я бы продолжал драться, поскольку в реванше на кону будут пояса и гордость, а терять-то, по сути, нечего. Но я не Владимир, и я не знаю, чего он хочет.

Если бы я обращался к Владимиру, я бы сказал ему: "Дружище, это было феноменальное выступление. Ты выступил очень хорошо, хоть и не выиграл. Уходи на мажорной ноте», — приводит слова Энтони Джошуа Boxing News.

В случае подтверждения реванша второй бой между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа 28 октября может принять 70-тысячная арена в Кардиффе.