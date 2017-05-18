Владимир Кличко озвучит решение по поводу своего будущего 27 мая

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко на следующей неделе объявит свое решение по поводу своего будущего.

В конце апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли" в присутствии 90 тысяч зрителей Кличко предпринял неудачную попытку вновь завоевать чемпионское звание – украинский 41-летний спортсмен проиграл молодому британцу Энтони Джошуа, хотя и провел при этом один из лучших боев в своей карьере.

Читайте такжеКоманда Джошуа просит IBF перенести обязательную защиту пояса против Пулева ради нового боя с КличкоКличко впервые в карьере потерпел два поражения подряд, чем поставил под сомнение свое дальнейшее будущее на профи-ринге. Теперь украинец выбирает между двумя вариантами – проведением матча-реванша с Джошуа, как это прописано в условиях контракта первого боя с британцем, или же завершением карьеры.

Как сообщает Boxing News, Владимир Кличко озвучит свое решение в следующую субботу, 27 мая, в Киеве.

Напомним, как отмечал УНИАН, в команде Джошуа ожидают, что Кличко даст согласие на повторный бой и даже рассматривают дату этого поединка - 28 октября.