Звезда боев ММА Макгрегор подписал контракт на бой с Мэйуэзером: гонорары доходят до 100 миллионов долларов

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор заявил, что подписал контракт на проведение боя по правилам бокса с американцем Флойдом Мэйуэзером. Слова спортсмена приводит TheMacLife.com.

«Для меня большая честь поставить подпись под рекордным соглашением вместе с моими партнерами. Первая и самая важная часть контракта подписана. Теперь мы должны ждать решения Эла Хэймона (советник Мэйуэзера — прим. ред.) и его боксера», — заявил Макгрегор.

15 мая президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что условия поединка между Макгрегором и Мэйуэзером были согласованы. По имеющейся информации, ирландец получит за бой 75 миллионов долларов, американец — 100 миллионов.

В марте появилась информация о том, что для боя Мэйуэзера с Макгрегором зарезервировали арену в Лас-Вегасе. Поединок должен состояться 10 июня на самом большом стадионе города — T-Mobile, вместимость которого составляет 20 тысяч зрителей.

Первые сообщения о возможном поединке между Макгрегором и Мэйуэзером появились в мае 2016 года.

40-летний Мэйуэзер провел 49 боев в профессиональной карьере, в которых одержал 49 побед (26 нокаутом). В активе ирландца 24 боя по правилам ММА, 21 из которых он выиграл (18 нокаутом) и потерпел 3 поражения. Макгрегор приостановил карьеру в связи с рождением сына.