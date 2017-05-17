В Одессе передали в суд дело убийцы титулованного украинского бойца по тайскому боксу Лащенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, материалы дела прокуратура области 16 мая направила в Малиновский районный суд Одессы.

Отмечается, что в апреле 2015 году в центре Одессы между двумя мужчинами возник конфликт с применением огнестрельного оружия, в результате чего один из них был доставлен в больницу. В дальнейшем подозреваемый ворвался в больницу и застрелил потерпевшего.

Читайте такжеЛомаченко посвятил победу погибшему другу-бойцу (видео)«Больше года злоумышленник скрывался от органов следствия, из-за чего был объявлен в международный розыск. Подозреваемого задержали правоохранители Российской Федерации и, отреагировав на запрос Генеральной прокуратуры Украины, передали компетентным органам нашей страны», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля в Одессу из России был доставлен гражданин Азербайджана Бабек Дамир-оглы Гасанов, подозреваемый в убийстве мастера спорта по тайскому боксу Сергея Лащенко в апреле 2015 году на территории больницы. Иностранец, задержанный по линии Интерпола, был сразу помещен в СИЗО.

Он подозревается в том, что в ночь на 8 апреля 2015 года на территории Городской клинической больницы Одессы №1 застрелил Лащенко в присутствии свидетелей.

Сообщалось, что конфликт между двумя группами людей начался в центре города - на ул. Дерибасовской. Во время выяснения отношений произошла стрельба, в результате в вышеназванное медучреждение были доставлены 3 человека, в том числе Лащенко, получившие огнестрельные ранения. Спустя некоторое время на территорию больницы ворвались 8 человек, один из которых начал стрелять. Затем злоумышленники скрылись. Лащенко получил смертельное ранение в сонную артерию.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Справка УНИАН. Сергей Лащенко родился в 1987-м году в Павлограде Днепропетровской области. Мастер спорта международного класса, Чемпион Европы IFMA 2009 года, бронзовый призер Чемпионата Мира 2008 года. Многократный Чемпион Украины.

Погибший был женат, воспитывал маленького ребенка, профессионально занимался боксом. Был сиротой, его родители погибли.