Российских боксеров пустят на чемпионат Европы, который состоится в Украине в июне

Боксеры сборной России примут участие в чемпионате Европы 2017 года, который пройдет в Украине. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, передает "Р-Спорт".

Решение об участии российских боксеров на чемпионате Европы было принято по итогам встречи генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева и главы AIBA Чинг-Куо Ву.

При этом сообщается, что AIBA гарантировала безопасность российским боксерам в Украине.

Чемпионат Европы по боксу пройдет в Харькове с 14-го по 25 июня.