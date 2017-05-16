Российских боксеров пустят на чемпионат Европы, который состоится в Украине в июне
17:37, 16 мая 2017Бокс
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Боксерам сборной России пообещали безопасность на время проведения чемпионата Европы в Харькове.
Российские боксеры решились приехать в Украину в июне / rsbi.ru
Боксеры сборной России примут участие в чемпионате Европы 2017 года, который пройдет в Украине. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, передает "Р-Спорт".
Решение об участии российских боксеров на чемпионате Европы было принято по итогам встречи генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева и главы AIBA Чинг-Куо Ву.
При этом сообщается, что AIBA гарантировала безопасность российским боксерам в Украине.
Чемпионат Европы по боксу пройдет в Харькове с 14-го по 25 июня.
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