Российских боксеров пустят на чемпионат Европы, который состоится в Украине в июне

17:37, 16 мая 2017
Бокс
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Боксерам сборной России пообещали безопасность на время проведения чемпионата Европы в Харькове.

Российские боксеры решились приехать в Украину в июне / rsbi.ru

Боксеры сборной России примут участие в чемпионате Европы 2017 года, который пройдет в Украине. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, передает "Р-Спорт"

Решение об участии российских боксеров на чемпионате Европы было принято по итогам встречи генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева и главы AIBA Чинг-Куо Ву. 

При этом сообщается, что  AIBA гарантировала безопасность российским боксерам в Украине.

Чемпионат Европы по боксу пройдет в Харькове с 14-го по 25 июня. 

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Теги: #Россия#бокс#чемпионат Европы