Менеджер Джошуа назвал возможную дату и место проведения матча-реванша с Кличко

Матч-реванш между украинцем Владимиром Кличко и чемпионом мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа может состояться в столице Уэльса в конце октября.

Об этом сообщил промоутер британского боксера Эдди Хирн. Хотя менеджер признался, что рассматривает и другие варианты, на случай, если в Кардиффе организовать бой не удастся, сообщает Братство Кличко.

Читайте такжеВладимир Кличко объявит о своем будущем не позднее начала июня«Думаю, что Кличко согласится на матч-реванш, поэтому мы уже рассматриваем возможные места проведения боя. Стадион в Кардиффе в ноябре будет занят под регби, так что 28 октября – хороший вариант. Да, большая часть декабря свободна, но я не хочу проводить поединок так поздно», — сказал Хирн.

По словам промоутера, обоим боксерам после невероятного первого поединка, состоявшегося 29 апреля, необходимо время на восстановление и подготовку. «У Джоша немного болит плечо, у Кличко было разбито лицо. Да, есть еще пару недель в мае, возможно, весь июнь, а потом парни будут думать: «Ок, давайте вернемся в тренировочный лагерь». Даже если они заедут в свои лагеря в августе, остается почти два месяца для подготовки и в конце октября можно проводить бой. Для Кардиффа эта дата – хороший вариант. Да, есть еще декабрь, но я не очень хочу бой в декабре, поэтому мы также думаем об аренах в Лас-Вегасе, Китае и Дубае».