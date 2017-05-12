Промоутер Джошуа рассказал о пяти странах, где может пройти реванш с Кличко

Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал, в каких странах может пройти реванш его подопечного с Владимиром Кличко, а также прояснил ситуацию с поединком против Кубрата Пулева, сообщает Братство Кличко со ссылкой на The Sun.

Как отмел Хирн, пока команда Джошуа ждет решения Владимира Кличко относительного возможного матча-реванша, опция которого прописана в контракте на первый бой между боксерами. «Если Владимир примет решение не проводить матч-реванш с Энтони, мы устроим бой с Пулевым, вне всяких сомнений, - цитирует Хирна английское издание. – Как сказал менеджер Владимира Бернд Бенте Кличко проведет две недели со своей семьей, а потом примет решение. Я рассматриваю разные варианты, но пока мы ждем решения Кличко, поскольку должны понимать сроки и возможности».

Читайте такжеВладимир Кличко объявит о своем будущем не позднее начала июняПо словам Хирна, в качестве мест возможного проведения реванша рассматриваются не только Китай и Уэльс. «Мы думаем о Китае и Кардиффе, но также рассматриваем варианты с проведением боя в Лас-Вегасе, Дубае или Катаре. Если будут предложены большие деньги, то желание провести матч-реванш станет еще большим. Но это должно быть действительно стоящее предложение. К концу июня мы уже должны понимать, куда надо двигаться».

Что касается обязательной защиты Джошуа пояса IBF в бою с Пулевым, то Хирн надеется, в случае согласия Владимира на матч-реванш, добиться отсрочки. «Мы могли бы убедить Пулева чуть подождать, если договоримся о втором бое с Кличко. Я разговаривал с промоутером Пулева Калле Зауэрландом, с которым мы хорошо знакомы. Если мы снова получаем бой против Кличко, то мы или отказываемся от титула IBF или договариваемся с Пулевым. Но рано или поздно Энтони придется драться с Пулевым. Если бой с Пулевым не будет следующим для Энтони, он будет драться с ним после поединка с Кличко».

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли" Кличко проиграл бой Джошуа нокаутом в 11-м раунде