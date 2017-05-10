Владимир Кличко объявит о своем будущем не позднее начала июня

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе 41-летний украинец Владимир Кличко определится со своим будущим в боксе не позднее начала июня. Об этом сообщил менеджер Кличко Бернд Бенте, чьи слова передает Boxing News Online.

"Владимир был невероятно разочарован после боя, когда мы все вместе сидели в раздевалке. Сейчас он уже чувствует себя лучше - он отдыхает во Флориде с женой и дочкой, расслабляется. Он примет свое решение очень быстро, когда вернется - не позднее начала июня. Следующим его шагом может быть либо реванш, либо уход из бокса.

Читайте такжеВладимир Кличко вошел в тройку лучших боксеров супертяжелого дивизиона по версии ESPNСейчас Владимир уже не так разочарован. Он знает, что допустил некоторые ошибки, но также знает, что мог победить Энтони. Ему не хватило двух-трех точных ударов в шестом или даже седьмом раундах. Он еще будет советоваться с тренером и решать, готов ли он еще проходить такую тяжелую трехмесячную подготовку. Он будет советоваться с братом, с тренером, и со мной, но решение примет сам. Но ему не стоит беспокоиться о том, что в реванше у него не будет никаких шансов.

Я был удивлен, что Владимир смог подняться в пятом раунде, но я также был удивлен и тем, что Джошуа смог подняться в шестом. Когда мы покидали стадион, мы все знали, что стали свидетелями одного из лучших боев в истории супертяжелого веса. Он напомнил мне поединки Эвандера Холифилда с Риддиком Боу, которых было три. Так что посмотрим - почему бы и нет?", - сказал Бернд Бенте.