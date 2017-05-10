Владимир Кличко вошел в тройку лучших боксеров супертяжелого дивизиона по версии ESPN

Американский телевизионный гигант ESPN обнародовал новый рейтинг супертяжелого дивизиона. Украинец Владимир Кличко вошел в тройку лучших боксеров данной весовой категории, уступив только Энтони Джошуа и Деонтею Уайлдеру. Об этом сообщает Братство Кличко.

Это решение известный боксерский инсайдер и аналитик Дэн Рафаэль объяснил следующим образом.

«Во время своего правления продолжительностью девять с половиной лет Кличко успешно защитил титул чемпиона 18 раз. Это третий результат в истории дивизиона. На протяжении 11 лет он был непобежденным, выиграв за это время 22 поединка. Но в ноябре 2015 года он проиграл титулы Тайсону Фьюри в ужасном бою, и многие думали, что Кличко уже состарился.

После того, как матч-реванш с Фьюри дважды был отменен, Кличко вернулся 29 апреля и показал, что у него в возрасте 41 года все еще есть сила и навыки. Он сделал все, чтобы выиграть у Энтони Джошуа и вернуть два пояса в эпичном сражении. Джошуа побывал в серьезной передряге, хотя Владимир в итоге и проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде. Кличко имеет контрактное право на матч-реванш. Большинство поклонников бокса надеются, что он воспользуется этим вариантом», - считает Рафаэль.

Что касается чемпиона мира по версиям WBA, IBF, IBO Энтони Джошуа, занявшего первую строчку рейтинга, то, по мнению издания, британец сделал все, чтобы после олимпийского "золота" 2012 года стать мегазвездой на родине и абсолютным чемпионом мира. «29 апреля он столкнулся с самой большой проблемой в своей карьере, когда встретился с бывшим чемпионом мира Владимиром Кличко на глазах 90 000 зрителей на стадионе «Уэмбли». Оба бойца создали небывалый классический бой в супертяжелом весе. Джошуа пережил нокдаун и много трудных моментов, чтобы выиграть в драматической борьбе техническим нокаутом в 11-м раунде. Матч-реванш с Кличко будет еще одним хорошим боем для Джошуа. Если поединок состоится, это будет еще один яркий бой.

Второе место в рейтинге занял чемпион мира по версии WBC, американец Деонтей Уайлдер – «потрясающий нокаутер, завершивший досрочно все пять своих защит титула». В феврале Уайлдер нокаутировал в пятом раунде Джеральда Вашингтона, в своем первом бою с июля прошлого года. Он надеется встретиться с Джозефом Паркером или Энтони Джошуа в борьбе в титульном поединке, но вместо этого ему придется защищать пояс с Бермейном Стиверном.

Топ-10 рейтинга ESPN

1. Энтони Джошуа

2. Деонтей Уайлдер

3. Владимир Кличко

4. Луис Ортис

5. Джозеф Паркер

6. Кубрат Пулев

7. Энди Руиз

8. Диллиан Уайт

9. Доминик Бризил

10. Джаррелл Миллер