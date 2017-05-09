Джошуа чуть не побился с Виталием Кличко после окончания боя с Владимиром - менеджер Эдди Хирн

Промоутер чемпиона мира по боксу по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о ситуации, которая возникла в ринге после боя его подопечного с Владимиром Кличко, состоявшегося 29 апреля.

"Вне ринга Энтони — один из самых приятных людей, которых вы могли бы встретить, но в ринге он преображается. Когда он включает режим бойца, то он самый противный, ужасный человек. Он и Виталий чуть не подрались после боя", — цитирует Хирна Metro.

"Энтони подошел к Владимиру и поблагодарил его за бой, он был очень уставшим. Он разговаривал только о бое, Виталий стоял рядом и говорил: «Хорошо, хорошо». Энтони послышались оскорбления…. Но Виталий – точно не слабак, он может постоять за себя. Но это все эмоции. Энтони научится их контролировать", - добавил Хирн.