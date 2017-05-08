Нельзя исключать ни один из вариантов ближайшего будущего Кличко - тренер Джонатон Бэнкс

Тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе 41-летнего украинца Владимира Кличко Джонатон Бэнкс сообщил, что Владимир еще не принял решение о том, остается ли он в боксе, и еcли остается, то будет ли проводить реванш с Энтони Джошуа, сообщает Boxingnews.

«Я бы не стал исключать ни одного из вариантов - боя-реванша, попытки завоевать титул WBC или WBO, или же ухода из бокса. Я общался с Владимиром сегодня, но он все еще переполнен эмоциями, а в столь эмоциональном состоянии такие решения не принимаются», - сказал Джонатон Бэнкс.

Напомним, Владимир Кличко уступил Энтони Джошуа на стадионе "Уэмбли" 28 апреля техническим нокаутом в 11-м раунде.