Как 90-тысячный футбольный "Уэмбли" за три дня превратился в арену боя Кличко (видео)

14:12, 05 мая 2017
Бокс
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Минутное видео переоборудования культовой британской арены под место для боя Кличко - Джошуа.

Джошуа и Кличко встретились на легендарном

Промоутер британского чемпиона мира по боксу Энтони Джошуа Эдди Хирн опубликовал в twitter видео, на котором видно, как готовили стадион "Уэмбли" к проведению боя Кличко - Джошуа.

Арену к проведению этого поединка начали готовить утром 27 апреля. Разобрали временные трибуны стадиона в Лондоне еще быстрее - уже 30 апреля на газоне "Уэмбли" не осталось и следа от боксерской дуэли.

29 апреля на "Уэмбли" состоялся бой за звание чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO. Украинский боксер Владимир Кличко досрочно проиграл британцу Энтони Джошуа в 11-м раунде.

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Теги: #Великобритания#бокс#Бой Кличко-Джошуа