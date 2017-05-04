Виталий Кличко: Я за то, чтобы Владимир расставил все точки над "і" в истории с Джошуа (видео)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью "Завтрака с 1+1", что поддержит любое решение своего брата Владимира по проведению боя-реванша с молодым британским чемпионом Джошуа.

Читайте такжеМатч-реванш Кличко - Джошуа может пройти в Китае"Я скажу одну вещь: бой - это лишь десерт. За ним стоит огромная работа. 25 лет ты ходишь в зал, тренируешься два раза в день. Разумеется, ты устаешь. Невозможно делать это всю жизнь. Но если у Владимира будет мотивация, если он скажет себе: "Я выйду на бой и сделаю все, чтобы победить Джошуа, и это будет бой всей моей жизни" - я его поддержу.

Если выходить просто ради боя, ради финального аккорда - я против реванша. Нужна мотивация. Какое бы решение не принял Владимир - я его поддержу. Если он не будет готов, я первый скажу ему, что реванш не нужен, но внутренне я за то, чтобы он расставил все точки над "і", - сказал Виталий Кличко, сообщает tsn.ua.