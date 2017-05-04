Джошуа готов отказатьcя от обязательной защиты титула IBF ради реванша с Кличко - The Sun

Чемпион мира по боксу по версиям IBO, IBF, и WBA британец Энтони Джошуа готов отказаться от обязательной защиты титула IBF ради реванша с Владимиром Кличко, который является гораздо более прибыльным с финансовой точки зрения. Об этом пишет The Sun.

Обязательным претендентом на пояс IBF является болгарин Кубрат Пулев. Однако Джошуа готов пренебречь боем с Пулевым ради повторной встречи с Кличко.

«Переговоры с IBF и промоутером Пулева продолжаются. К выходным мы должны уже иметь какую-то ясность, но пока все очень сложно. Мы не хотим терять пояс, но если будем вынуждены его обязательно защищать, то проблем с этим не будет.

Мы не допустим, чтобы политика бокса мешала продвижению Энтони. В идеале, мы хотим владеть всеми титулами, но из-за таких ситуаций возникают сложности», – сказал промоутер Джошуа Эдди Хирн.