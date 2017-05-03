Владимиру Кличко наложили девять швов после боя с Джошуа

Владимиру Кличко наложили девять швов на трехсантиметровую рану над левым глазом сразу же после окончания боя с Энтони Джошуа.

Это повреждение Кличко получил в пятом раунде при первом нокдауне.

Первую помощь Владимиру прямо на ринге оказал катмен Владимира Джейкоб Дюран, который обработал рану раствором адреналина и приложил компресс со льдом. Эту процедуру Дюран проделывал в каждой паузе между раундами.

В раздевалке после боя доктор медицинских наук, гамбургский специалист Кристофер Крюсс наложил на рану Владимира девять швов одной ниткой.

«Рана оказалась неглубокой, нижние слои кожи сшивать не пришлось. Так что одной нитки было достаточно», – рассказал хирург. Его слова приводит Bild.

Напомним, 29 апреля в Лондоне Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в одиннадцатом раунде. В контракте боксеров есть пункт о матче-реванше.