Британца Джошуа во время боя отвлекали серые трусы Кличко

Чемпион мира по боксу по нескольким версиям Энтони Джошуа отметил, что не понял, почему украинец Владимир Кличко дрался с ним в серых трусах. Слова Джошуа передает The Sun.

"Почему Кличко в субботу дрался в серых трусах? Я думал об этом с самого начала боя, ведь обычно Владимир предпочитает красный цвет", - заявил Джошуа.

Поединок между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко состоялся в минувшую субботу на лондонском стадионе "Уэмбли" и собрал рекордную аудиторию для боксерских поединков в послевоенной истории Великобритании.