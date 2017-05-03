Британца Джошуа во время боя отвлекали серые трусы Кличко
15:44, 03 мая 2017Бокс
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Энтони Джошуа задался вопросом о цвете экипировки Владимира Кличко во время боя.
Британца Энтони Джошуа смутил цвет экипировки Кличко / Reuters
Чемпион мира по боксу по нескольким версиям Энтони Джошуа отметил, что не понял, почему украинец Владимир Кличко дрался с ним в серых трусах. Слова Джошуа передает The Sun.
"Почему Кличко в субботу дрался в серых трусах? Я думал об этом с самого начала боя, ведь обычно Владимир предпочитает красный цвет", - заявил Джошуа.
Поединок между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко состоялся в минувшую субботу на лондонском стадионе "Уэмбли" и собрал рекордную аудиторию для боксерских поединков в послевоенной истории Великобритании.
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