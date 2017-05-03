Матч-реванш Кличко - Джошуа может пройти в Китае

В случае проведения матча-реванша между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа этот бой может быть организован в Китае.

Как заявил промоутер чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Эдди Хирн, проведение следующего боя его подопечного в Китае более вероятно, чем в США.

По словам Хирна, он рассматривает возможность организации боев Джошуа за пределами Великобритании, с целью увеличить гонорары боксера.

Читайте такжеЭнтони Джошуа: Я готовился к лучшей версии Кличко«Трудно стать миллиардером, зарабатывая 10 миллионов фунтов или 15 миллионов фунтов стерлингов за бой, - отметил Хирн в комментарии The Sun. - Но если он будет боксировать в США, то можно начать говорить о 30-ти, 40-ка и даже 50-ти миллионах фунтов за бой. А у Джошуа есть в запасе 20 боев».

Хирн сообщил о том, что переговоры с представителями Китая по поводу организации следующего боя Джошуа уже ведутся. «Китай более вероятен, чем Америка для следующего боя. Китай – огромный рынок, огромные деньги и большие возможности».

Как сообщал УНИАН, в контракте первого боя между Кличко и Джошуа прописана опция о проведении матча-реванша в случае желания Владимира провести этот поединок.

Украинский боксер пока не делал официальных заявлений о своем будущем.