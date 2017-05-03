Энтони Джошуа: Я готовился к лучшей версии Кличко

14:12, 03 мая 2017
Бокс
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Британский чемпион мира заявил, что теперь, как и Владимир Кличко, собирается править в супертяжелом весе на протяжении 10 лет.  

Энтони Джошуа:

Чемпион мира по боксу по версиям IBO, IBF и WBA Энтони Джошуа рассказал о бое с Владимиром Кличко и поделился планами на будущее.

"Я хочу достичь того же, что и Кличко - править в супертяжелом дивизионе в течение десяти лет. То, что случилось в нашем бою – просто невероятно. Это был эпический поединок, который точно понравился всем, учитывая разговоры о том, что Кличко победит меня в поздних раундах.

Но я готовился к лучшей версии Владимира, так как тот, кто смотрит только на последние результаты, обречен на неудачу. А то, что Кличко сделал за предыдущие десять лет – просто феноменальный результат", – сказал Джошуа.

Кроме того, Джошуа выразил удивление цветом экипировки Владимира Кличко во время субботнего боя.

"Почему Кличко дрался в серых трусах? Я думал об этом с самого начала боя, ведь обычно Владимир предпочитает красный цвет", - приводит слова британца The Sun.

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Новость в сюжете: Бой Кличко - Джошуа
Теги: #бокс#Бой Кличко-Джошуа