Энтони Джошуа: Я готовился к лучшей версии Кличко

Чемпион мира по боксу по версиям IBO, IBF и WBA Энтони Джошуа рассказал о бое с Владимиром Кличко и поделился планами на будущее.

"Я хочу достичь того же, что и Кличко - править в супертяжелом дивизионе в течение десяти лет. То, что случилось в нашем бою – просто невероятно. Это был эпический поединок, который точно понравился всем, учитывая разговоры о том, что Кличко победит меня в поздних раундах.

Но я готовился к лучшей версии Владимира, так как тот, кто смотрит только на последние результаты, обречен на неудачу. А то, что Кличко сделал за предыдущие десять лет – просто феноменальный результат", – сказал Джошуа.

Кроме того, Джошуа выразил удивление цветом экипировки Владимира Кличко во время субботнего боя.

"Почему Кличко дрался в серых трусах? Я думал об этом с самого начала боя, ведь обычно Владимир предпочитает красный цвет", - приводит слова британца The Sun.